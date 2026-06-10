Lionel Messi, em amistoso contra a IslândiaDivulgação / Argentina

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Lionel Messi mostrou estar recuperado do incômodo muscular que assustou os torcedores às vésperas da Copa do Mundo. Ao marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, ele tornou-se o jogador mais velho a balançar redes pela seleção da Argentina.
E agora, o craque argentino disputará sua última Copa do Mundo sem a pressão que sofreu nas outras cinco pelo fim do jejum de títulos do país. Com a conquista em 2022, ele admitiu estar curtindo esses últimos momentos.
"Honestamente, estou feliz, relaxado, aproveitando cada momento, cada treino, cada dia com meus companheiros de equipe. Acima de tudo, estou tentando aproveitar tanto quanto aproveitei a última que joguei, e até mais agora, então estou feliz", afirmou após o amistoso de terça-feira (9).
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Messi está mais relaxado e também com muita vontade de vencer a Copa do Mundo mais uma vez. E garante que a Argentina chegará com força como a atual campeã.
"Compartilhamos o mesmo entusiasmo que os torcedores. Vamos tentar fazer tudo o que for possível para irmos o mais longe que pudermos. Esta seleção é competitiva e vem provando isso há muitos anos. Será muito difícil para os nossos rivais enfrentarem a Argentina, porque é um grupo muito forte e unido", avisou.
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Perto de completar 39 anos, em 24 de junho, Messi tem alguns recordes pessoais a alcançar ou manter nesta Copa do Mundo. Um deles é o de ser o jogador com mais edições disputadas do torneio, chegando a seis junto ao português Cristiano Ronaldo e ao mexicano Guilhermo Ochoa.