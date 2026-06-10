Gabriely Miranda compartilha embarque para os EUA - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda compartilha embarque para os EUAReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 12:07 | Atualizado 10/06/2026 12:58

Rio – A influenciadora Gabriely Miranda, de 23 anos, compartilhou com os seguidores detalhes de seu embarque para os Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (10). Grávida do primeiro filho, ela viajou para acompanhar o marido, Endrick, de 19 anos, atacante da Seleção Brasileira, que está no país para compromissos esportivos.



Por meio dos Stories do Instagram, Gabriely mostrou parte da preparação para a viagem. Entre os registros publicados, apareceram as malas já prontas e momentos de sua rotina de cuidados com a pele dentro da aeronave. A influenciadora iniciou o trajeto em São Paulo e seguiu rumo ao país norte-americano, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado do Canadá e México.