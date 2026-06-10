Gabriely Miranda compartilha embarque para os EUAReprodução/Instagram
Por meio dos Stories do Instagram, Gabriely mostrou parte da preparação para a viagem. Entre os registros publicados, apareceram as malas já prontas e momentos de sua rotina de cuidados com a pele dentro da aeronave. A influenciadora iniciou o trajeto em São Paulo e seguiu rumo ao país norte-americano, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado do Canadá e México.
Antes da viagem, Gabriely recebeu uma declaração emocionante de Endrick nas redes sociais. O jogador destacou a admiração que sente pela esposa e falou sobre a expectativa pela chegada do primeiro filho do casal.
"Você, meu amor, é a definição de força. Em cada desafio que enfrenta, mostra coragem, determinação e um coração enorme. Ver a maneira como cuida de quem ama e de como cuida de mim me faz ter ainda mais certeza de que será uma mãe maravilhosa", escreveu o atleta. Na sequência, Endrick reforçou o orgulho que sente pela companheira e afirmou que se considera abençoado por compartilhar essa fase ao lado dela.
Gabriely e Endrick oficializaram a união em 2024 e agora vivem a expectativa pela chegada do primeiro filho.
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