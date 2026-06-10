Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti comanda treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 10:35

vai alcançar uma marca expressiva na estreia da seleção brasileira na

Carlo Ancelotti é o aniversariante desta quarta-feira, 10 de junho, e completa 67 anos. Com uma longa estrada no futebol, o italiano está a dois dias de vivenciar uma experiência nova na carreira e, de quebra,na Copa do Mundo de 2026

Contra o Marrocos, sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, ele passará a ser o técnico mais velho a comandar o Brasil numa Copa. Com 67 anos e 3 dias, ele ultrapassará ninguém menos do que Zagallo.



Com dois títulos como jogador, um como técnico e outro como coordenador técnico, o Velho Lobo tinha 66 anos, 11 meses e 3 dias na final de 1998, na derrota por 3 a 0 para a França.

Multicampeão, referência do futebol mundial e protagonista de uma das carreiras mais vitoriosas do esporte. Parabéns, @mrancelotti!



Que sua história siga sendo escrita e que venham muitas conquistas com a #amarelinha. pic.twitter.com/uRyjfBJyHn — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

Já Carlo Ancelotti tem tudo para superar de longe a própria marca. Além de aumentar ao longo da edição de 2026 com a seleção brasileira avançando de fase, ele renovou recentemente o contrato até o fim da Copa do Mundo de 2030.



Ou seja, se mantiver o trabalho e chegar na final daqui a 4 anos, ele terá 71 anos, 1 mês e 11 dias. Mas o italiano ficará longe de ser o técnico mais velho a comandar um time na Copa do Mundo, já que neste ano o holandês Dick Advocaat estará à frente de Curaçao aos 78 anos.