Mansão alugada por pai de Neymar acomodará familiares e amigos durante a Copa do MundoDivulgação
Fotos! Família e 'parças' de Neymar ficarão em mansão de R$ 75 milhões
Imóvel alugado pelo pai do jogador reúne áreas de lazer e tem temática de Star Wars
Estrutura de lazer chama atenção
Mansão dá destaque a Star Wars
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