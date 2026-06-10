Mansão alugada por pai de Neymar acomodará familiares e amigos durante a Copa do Mundo - Divulgação

Mansão alugada por pai de Neymar acomodará familiares e amigos durante a Copa do MundoDivulgação

Publicado 10/06/2026 12:09 | Atualizado 10/06/2026 21:59

Os familiares e amigos mais próximos de Neymar terão uma estrutura de luxo para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O grupo ficará hospedado em uma mansão avaliada em cerca de R$ 75 milhões, alugada pelo pai do atacante em um condomínio de alto padrão na região de Orlando.



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A residência está localizada a cerca de 12 minutos de carro do complexo da Disney. Além disso, conta com 16 quartos, sendo alguns decorados com a temática de Star Wars.



Estrutura de lazer chama atenção



Além do tamanho, a mansão oferece uma série de opções de entretenimento. Entre elas estão piscina, academia, quadra de basquete, pista de boliche, salão de jogos e áreas com fliperamas.



O próprio condomínio também possui uma infraestrutura ampla, com campos de golfe, parque aquático e atividades voltadas para toda a família.



Mansão dá destaque a Star Wars



Alguns dos ambientes mais curiosos da propriedade são inspirados no universo de Star Wars. A decoração inclui uma réplica em tamanho real de Darth Vader e outra de Han Solo numa cena clássica da trilogia original, congelado em carbonita.







