Slavko Vincic já apitou jogos da Liga dos Campeões e esteve envolvido em polêmica fora de campo - Ozan Kose / AFP

Slavko Vincic já apitou jogos da Liga dos Campeões e esteve envolvido em polêmica fora de campoOzan Kose / AFP

Publicado 10/06/2026 11:03 | Atualizado 10/06/2026 11:04

Estados Unidos - A Fifa divulgou na manhã desta quarta-feira (10) a equipe de arbitragem que comandará a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos. O árbitro principal será Slavko Vincic, da Eslovênia.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 5, 6, 7 and 8 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) June 10, 2026

Os assistentes de campo também são eslovenos, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Já o quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer - mesma nacionalidade da juíza reserva, Stéphane de Almeida.



A partida será no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No Grupo C, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente. Os assistentes de campo também são eslovenos, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Já o quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer - mesma nacionalidade da juíza reserva, Stéphane de Almeida.A partida será no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No Grupo C, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente.

Histórico curioso fora de campo

Slavko Vincic já foi detido em uma operação policial na Bósnia e Herzegovina, em 2020. Na ocasião, foi preso com 26 homens e nove mulheres acusados de envolvimento com prostituição, tráfico de armas e drogas. Ele foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e acabou liberado, inocentado após as investigações. As informações são do jornal português 'A Bola'.