Estados Unidos - A Fifa divulgou na manhã desta quarta-feira (10) a equipe de arbitragem que comandará a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos. O árbitro principal será Slavko Vincic, da Eslovênia.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 5, 6, 7 and 8 have been appointed.
Os assistentes de campo também são eslovenos, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Já o quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer - mesma nacionalidade da juíza reserva, Stéphane de Almeida.
A partida será no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No Grupo C, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente.
Histórico curioso fora de campo
Slavko Vincic já foi detido em uma operação policial na Bósnia e Herzegovina, em 2020. Na ocasião, foi preso com 26 homens e nove mulheres acusados de envolvimento com prostituição, tráfico de armas e drogas. Ele foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e acabou liberado, inocentado após as investigações. As informações são do jornal português 'A Bola'.
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