Bruna Biancadi posou com look nas cores da seleção brasileira - Reprodução/Instagram

Bruna Biancadi posou com look nas cores da seleção brasileira Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 13:57

Rio - Bruna Biancardi viajou nesta quarta-feira (10) rumo aos Estados Unidos para acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A mulher de Neymar Jr posou com o figurino composto por calça e casaco azuis com detalhes verdes enquanto aguardava o embarque.

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"Vamos com Deus", escreveu na legenda.

Em outra publicação, a influenciadora exibiu uma bolsa preta da grife Chanel com acessório de dinossauro nas cores verde e amarelo, além do passaporte, pasta de a documentos e um boné escrito "Made in Brazil" [feito no Brasil, em português].

Comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, a seleção brasileira estreia na competição no sábado (13), às 19h no horário de Brasília, em partida contra Marrocos válida pelo Grupo C do Mundial.