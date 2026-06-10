Carlo Ancelotti em treinamento da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treinamento da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 14:28

Estados Unidos - Nem o comandante Carlo Ancelotti, aniversariante desta quarta-feira (10), escapou do tradicional 'corredor polonês' no treino da seleção brasileira. Como é de costume nos clubes do Brasil, os jogadores se juntaram em duas filas para desejar os parabéns ao técnico italiano.

Pelo menos os tapas pareceram ser 'fraquinhos', afinal, ninguém quer perder a chance de jogar na Copa do Mundo porque agrediu o treinador. Ainda assim, o momento viralizou nas redes sociais.

Veja vídeo do 'corredor polonês' de Ancelotti