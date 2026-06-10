Ancelotti deve optar por dupla do Flamengo - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti deve optar por dupla do Flamengo Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 14:09

Estados Unidos - O Brasil deverá ter experiência nas laterais na estreia da Copa do Mundo. Em treinamento realizado, nesta quarta-feira (10), Carlo Ancelotti indicou que Danilo e Alex Sandro, ambos do Flamengo, devem começar jogando na partida contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

Carlo Ancelotti alternou entre a dupla rubro-negra e Ibañez e Douglas Santos. Porém, a experiência deve pesar. Danilo e Alex Sandro treinaram mais tempo e devem iniciar a partida. Os dois atuaram juntos na Juventus e também estiveram presentes na última Copa do Mundo. Ainda haverá mais dois treinos antes da estreia da seleção brasileira.

O Brasil deve ir para campo com: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, deve ser o único desfalque para Carlo Ancelotti na partida. O atacante, de 34 anos, vem se recuperando de lesão na panturrilha direita, e só deverá ter condições no segundo jogo da Copa do Mundo contra o Haiti.