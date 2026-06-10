Selton Mello na cerimônia do Oscar, em março de 2025Monica Schipper / AFP
Selton Mello confessa desinteresse pela Seleção: 'Nem sei quando joga'
Ator declarou não estar mobilizado pelo clima de Copa do Mundo
Show da contagem regressiva anima torcedores antes do início da Copa de 2026
Evento contou com a participação de Bebeto e Cafu
Goleiro aponta vitória da Argentina nos pênaltis sobre o Brasil na final da Copa
Emiliano Martínez participou de uma dinâmica para escolher vencedores de possíveis confrontos a partir das oitavas
Saiba quanto os árbitros vão receber pela participação na Copa do Mundo
Ramon Abatti Abel, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio são os representantes brasileiros na competição
Presidente da Fifa lamenta ausência de árbitro somali na Copa: 'Não controlamos tudo'
Gianni Infantino também abordou a vinda do Irã para a disputa do Mundial
Marrocos pode ter três desfalques contra o Brasil na estreia da Copa do Mundo
Abde Ezzalzouli, Mazraoui e Anass Salah Eddine ficaram fora das atividades desta quarta-feira (10)
Prefeito de Nova York prevê Marrocos campeão e Brasil eliminado pelo Japão na Copa
Zohran Mamdani apostou em queda precoce da Seleção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.