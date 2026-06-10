Selton Mello na cerimônia do Oscar, em março de 2025 - Monica Schipper / AFP

Selton Mello na cerimônia do Oscar, em março de 2025Monica Schipper / AFP

Publicado 10/06/2026 15:35

Rio - Ator, dublador e um dos protagonistas do filme 'Ainda Estou Aqui' — vencedor do Oscar na categoria de melhor filme internacional, em 2025 —, Selton Mello usou as redes sociais para mostrar desinteresse pela seleção brasileira, às vésperas da estreia na Copa do Mundo.

"Nenhum interesse na Copa do Mundo. Nem sei quando a gente joga. Parei no Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário, Ronaldo, Cafu, Kaká, etc. Não há mais amor pela camisa. Nem paixão em defender o país. Não contagiam, não me pegam. Mais alguém assim?", disse Selton Mello, em seu Facebook.

Nos comentários, muitos seguidores concordaram com o posicionamento do ator, afirmando que também perderam o gosto por assistir à seleção brasileira. Porém, outros declararam que, quando a bola rola e o coração bate forte, a paixão volta a aparecer.

O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra Marrocos. A partida será disputada no MetLife Stadium, palco da final do torneio. Ambas as seleções fazem parte do grupo C do torneio, que também conta com Escócia e Haiti.

Veja postagem de Selton Mello sobre a Seleção