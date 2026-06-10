Raphinha em coletiva da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em coletiva da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 16:06

Estados Unidos - Raphinha, de 29 anos, é considerado um dos principais jogadores da Seleção. Jogador do Barcelona, o atacante admitiu que não tem um relacionamento tão sinérgico com os torcedores brasileiros. O longo tempo no exterior, na sua opinião contribui para isso, porém, a situação não o preocupa na disputa da Copa do Mundo.

"Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora. Eu acredito que, se tenho que me provar para alguém, é para mim, meus pais, minha esposa e meu filho. Infelizmente, não posso mudar o gosto das pessoas. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Tudo bem. A vontade eu vou sempre entregar, o meu melhor. Isso que seria inadmissível, não entregar o melhor. É natural. Eu saí muito jovem do Brasil, não consegui criar conexão", disse em entrevista coletiva.

A Copa será a segunda de Raphinha. Em 2022, ele foi chamado por Tite e na sua opinião aquele mundial teve um peso maior para ele que o atual.

"Eu acho que senti mais pressão na Copa de 22 do que nessa. Porque me vendo com os olhos de hoje, em 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa. Não só na Seleção, também estava chegando ao Barcelona. Sentia que não estava totalmente adaptado à seleção brasileira. E agora me sinto muito mais preparado pelo meu momento no clube e na Seleção. A pressão vai existir sempre. Qaundo vestimos a camisa da seleção brasileira, a pressão vem junto. É a única que ganhou cinco Copas do Mundo. Se não estivermos preparados para a pressão, não podemos disputar um torneio deste nível", concluiu.