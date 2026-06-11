Luana Piovani - Reprodução de vídeo

Luana Piovani Reprodução de vídeo

Publicado 11/06/2026 09:21

Rio - Luana Piovani não vai assistir à Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11). Em vídeos publicados no Instagram Stories, a atriz e apresentadora se mostrou contra a realização do campeonato em meio aos problemas enfrentados pelo mundo. Ela ainda detonou a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não. Não é importante para ninguém, mas para mim é. Cara, como é que a Fifa, que é uma instituição tão escrota e dona de tudo que eles botam a mão, está chupando as bolas do Trump? Como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando, e vocês estão preocupados com Copa", desabafou ela, nesta quarta (10).

Luana ressaltou que não vai conferir o desempenho das seleções em campo. "Eu não vou assistir a nenhum jogo. O que me dá uma alegria imensa porque provavelmente ficarei sozinha em casa em silêncio... Meu pai e meu filho provavelmente vão para algum lugar assistir, não sei".

Em seguida, a apresentadora disse que estava "chocada". "Como é que vocês permitem? Como é que alguém faz um campeonato, todos esses países entraram e aí as pessoas criam dificuldades para os países participarem? Gente, é na hora falar: 'Então, a gente não entra', 'então, a gente não vai'. 'Ai, quem perde é você'. Não. Tinha que existir a união de todos. O problema do planeta é esse: não há união".

Por fim, ela opinou: "Essa Copa já está um fracasso de venda de ingresso, de visitantes e vocês ainda insistem. Cara, eu nunca vi uma Copa com mais problema. Além dos problemas da Copa em si, tem os nossos. A gente já está com problema o suficiente na nossa Seleção... Eu sou contra a Copa, que para mim a Copa não existiria, e que eu acho que todos os times e todos os países deviam se unir para botar uma trolha gigantesca no rabo do Trump e falar: 'Ok, você está lidando desse jeito com a Copa, ninguém vai jogar'. Mas o planeta não conhece a união, né?".