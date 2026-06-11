O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do Sul - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre México e África do SulWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/06/2026 23:54

As duas expulsões de jogadores da África do Sul na derrota para o México por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo, estiveram em pauta na entrevista coletiva de Hugo Broos. O técnico da seleção sul-africana entendeu o primeiro vermelho, mas acredita que o segundo é discutível.

"O primeiro cartão acho que você tem que entender. Mas o segundo acho que você pode discutir, porque o jogador do México que bloqueia o meu jogador. Esta é a posição do árbitro e temos que aceitar" disse o treinador.

O primeiro expulso foi Sithole ao cometer falta em Brian Gutiérrez, que estava perto de invadir a área e em condições de finalizar cara a cara com o goleiro.

Já Zwane recebeu o vermelho direto porque o árbitro pegou uma agressão do jogador no adversário. Wilton aplicou o cartão após rever o lance no monitor do VAR.