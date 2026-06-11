Sexta Copa do Mundo de Guillermo Ochoa viralizou nas redes Reprodução / X

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Estados Unidos - A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, consolida um feito inédito na história do esporte. O veterano goleiro Guillermo "Memo" Ochoa, de 40 anos, tornou-se o primeiro atleta a ser relacionado para uma partida em seis edições diferentes do torneio, estabelecendo o recorde antes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que devem igualar a marca nas próximas semanas.

Desta vez, a trajetória do ídolo mexicano começou no banco de reservas. Titular absoluto nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Ochoa ficou na suplência do jovem Raúl Rangel, que assumiu a meta nos últimos amistosos preparatórios sob o comando do técnico Javier Aguirre.
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O retorno do experiente jogador à seleção foi fruto de uma mudança de última hora no planejamento da comissão técnica. Em março, o então goleiro titular da equipe, Luis Ángel Malagón, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e foi cortado. A lesão motivou a convocação emergencial de Ochoa, chamado para agregar experiência e liderança ao elenco mexicano na competição.

Além de mexicanos e sul-africanos, o Grupo A do Mundial conta com Coreia do Sul e República Tcheca. As duas seleções completam a primeira rodada da chave em confronto agendado para esta quarta-feira (11), às 23h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara.
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