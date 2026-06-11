Júnior avaliou os laterais-esquerdos da seleção brasileira - Divulgação / Luisa Melo

Júnior avaliou os laterais-esquerdos da seleção brasileiraDivulgação / Luisa Melo

Publicado 11/06/2026 16:26

Júnior não poupou críticas aos atuais jogadores da posição na

Um dos laterais-esquerdo da seleção brasileira pentacampeã em 2002,na Copa do Mundo de 2026 . Para o ex-jogador, outro nome merecia ter recebido uma oportunidade, mas mesmo assim não tinha muito como fugir de Alex Sandro e Douglas Santos.

"Os laterais hoje são defensores, não são mais laterais. Você não vê hoje o Alex Sandro indo na linha de fundo cruzar, até porque também ele cruza com o tornozelo. Não vejo dar um arco, a bola vai para trás, não vai perto do goleiro, do zagueiro. E o Douglas também. Mas acho que também foi falta de opção", analisou em entrevista ao Basticast.



"Eu levaria o Juba, do Bahia, ele vai na linha de fundo, dá um passe, vai pelo meio, tem vigor físico. Se ele estivesse no Rio ou em São Paulo poderia ter essa oportunidade”, completou.



Ao comentar sobre a não convocação de Alex para a Copa de 2002, Júnior aproveitou para criticar outro jogador da seleção brasileira e do Flamengo.



“Esses dias o Felipão deu entrevista e perguntaram depois de muito tempo, e eu queria perguntar para ele, mas nunca tive coragem. Ele respondeu que queria um jogador mais defensivo. Para mim não convenceu, não. Alex não disputar uma Copa, assim como o Djalminha é absurdo! E hoje tem que aturar Paquetá. Tá bom, né?”, disse.



O ex-lateral também analisou as chances do Brasil conquistar o hexa na Copa do Mundo de 2026.



“Estamos na expectativa, não entra como favorito. Porém, o Brasil é penta, é o maior de todos, então tem que respeitar o Brasil. Quando a gente entra é para ganhar. Sabemos que não vai ser fácil, mas nós temos confiança, dá para trazer. Temos um bom time, tem um ataque maravilhoso, tem uma defesa muito sólida”, afirmou.