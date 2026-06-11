Alisson em coletivaNelson Terme / CBF
Alisson se vê honrado por igualar campeões do mundo e cita 'ambiente transformado' por Ancelotti
Goleiro, de 33 anos, irá participar da sua terceira Copa do Mundo
Técnico da África do Sul avalia decisões de Wilton Pereira Sampaio em expulsões
Dois jogadores da seleção sul-africana receberam o cartão vermelho durante a derrota para o México
Autor do segundo gol do México quase morreu após choque de cabeça em 2020
Jiménez usa uma proteção na região
Jogador é cortado da Copa do Mundo por causa de lesão e se aposenta de seleção
Ele será substituído por Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach
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Sabrina Sato compartilha fotos sensuais em clima de Copa do Mundo
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