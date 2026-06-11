Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2026 15:09

Estados Unidos - A seleção brasileira terá uma quebra de rotina na véspera de sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Seguindo uma nova diretriz da Fifa para a fase de grupos, o time comandado por Carlo Ancelotti não realizará o tradicional treino de reconhecimento do gramado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco do confronto deste sábado (13) contra o Marrocos.



O objetivo da entidade máxima do futebol é blindar os campos e evitar o desgaste excessivo das arenas que sediarão o torneio. Essa medida de preservação repete o protocolo adotado na edição de 2022, no Catar, diferenciando-se do modelo visto na Rússia, em 2018, quando os atletas podiam trabalhar nos estádios antes das partidas.



Com a restrição, a comissão técnica brasileira agendou a última atividade preparatória desta sexta-feira (12) para a sua base fixa de treinamentos, no CT do New York Red Bulls. Apenas os compromissos oficiais com a imprensa acontecerão no palco do jogo: o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr comparecerão ao MetLife Stadium para conceder a entrevista coletiva obrigatória.



Essa logística de preparação será mantida pela Amarelinha durante toda a primeira fase da competição. Mesmo quando tiver compromissos nas cidades de Filadélfia, contra o Haiti, e Miami, diante da Escócia, a delegação não mudará de sede. Os treinos de véspera seguirão concentrados na estrutura em Nova Jersey, e as viagens para os locais dos jogos ocorrerão apenas após o encerramento das atividades em campo.

