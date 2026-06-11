Galvão Bueno conduz programa esportivo no SBTReprodução/SBT
Galvão Bueno rebate discurso oficial na abertura da Copa do Mundo
Narrador contestou mensagem de união diante das polêmicas imigratórias nos EUA
Galvão Bueno rebate discurso oficial na abertura da Copa do Mundo
Narrador contestou mensagem de união diante das polêmicas imigratórias nos EUA
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo gera memes na web; confira
Torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México
Confira os jogos para não perder na primeira rodada da Copa do Mundo
Brasil e outros favoritos têm desafios interessantes ou valendo liderança no grupo em suas estreias
Brasil não fará treino de reconhecimento no estádio da estreia na Copa do Mundo
Determinação da Fifa impede atividades no palco do jogo; entenda
Abertura da Copa no México reúne música e referências à cultura latino-americana
Show principal foi da cantora Shakira, que fez a música tema do Mundial mais uma vez
Nova York renomeia ruas em homenagem a Pelé e Henry às vésperas da Copa do Mundo
Lendas do futebol marcaram época atuando por clubes norte-americanos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.