Galvão Bueno conduz programa esportivo no SBT - Reprodução/SBT

Galvão Bueno conduz programa esportivo no SBTReprodução/SBT

Publicado 11/06/2026 15:57 | Atualizado 11/06/2026 15:58

Rio - A cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada nesta quinta-feira (11) no Estádio Azteca antes do embate entre México e África do Sul, ficou marcada por um forte posicionamento na TV brasileira. Durante a transmissão do 'SBT', o narrador Galvão Bueno e o comentarista Mauro Beting ironizaram o discurso oficial do evento.

No momento em que uma atriz declarou no centro do gramado que "o futebol une todos", a equipe de transmissão rebateu prontamente na cabine: "Não tem sido assim", contestaram os jornalistas, criticando abertamente a postura do governo dos Estados Unidos em relação aos trâmites de imigração para o Mundial.



Para embasar a crítica, Galvão e Beting relembraram episódios recentes de tensão diplomática e burocrática que contrastam com o espírito de união do torneio.

Entre os exemplos citados, esteve o veto da imigração americana ao árbitro Omar Abdulkadir Artan, impedido de ingressar no país, e as exigências severas impostas à seleção do Irã, que precisou acionar um pedido especial para garantir a entrada em solo estadunidense ao menos 36 horas antes de seus compromissos.