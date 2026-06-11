Coreografia da seleção sul-africana em chegada ao Estádio Azteca - Reprodução / X

Coreografia da seleção sul-africana em chegada ao Estádio AztecaReprodução / X

Publicado 11/06/2026 14:25

México - A poucas horas da bola rolar para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, a África do Sul já mostrou suas credenciais. Na chegada ao Estádio Azteca, na Cidade do México, onde enfrentará os mexicanos às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (11), os jogadores sul-africanos protagonizaram uma mistura de canto e coreografia tradicional que viralizou nas redes sociais.

Em 2010, as duas equipes também marcaram o primeiro jogo da Copa do Mundo, naquele ano sediado pela África do Sul. O duelo acabou empatado em 1 a 1 na ocasião. . O meia Tshabalala abriu o placar para os donos da casa, enquanto o zagueiro Rafael Márquez empatou para os mexicanos.

As duas seleções estão no Grupo A da Copa do Mundo. Além dos dois países, Coreia do Sul e República Tcheca também estão na chave. As equipes vão se enfrentar no estádio de Guadalajara, em Zapopan, nesta quinta-feira (11), às 23h (de Brasília).

Veja a chegada da África do Sul