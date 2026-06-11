Danilo em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo em treino pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/06/2026 12:59

Estados Unidos - Dos 26 convocados para a Copa do Mundo por Carlo Ancelotti poucos nomes chamaram mais atenção que Danilo. Atuando como zagueiro pelo Flamengo e reserva na equipe de Leonardo Jardim, o veterano, de 34 anos, recebeu uma oportunidade com o italiano. Na estreia contra o Marrocos, neste sábado (13), Danilo pode ser escalado como lateral-direito na Copa do Mundo. O autor do gol do tetra do Flamengo na Libertadores admitiu que compreende a desconfiança que os torcedores têm sobre o seu atual momento.

"É totalmente compreensível. Cabe a mim trabalhar, demonstrar importância, responder em campo e tentar ganhar. Quando se ganha, todas as dúvidas e contestações são sanadas. Eu entendo com muita tranquilidade. Talvez se eu estivesse do outro lado, sem entender todos os aspectos, pensaria a mesma coisa", disse em entrevista ao "GE".

Danilo afirmou que quando projetou sua carreira participar de uma Copa do Mundo em 2026 estava distante. Porém, o defensor acredita que conseguiu se adaptar bem as possibilidades.

"Acho que consegui ter capacidade de se adaptar aos momentos e oportunidades. Quando eu comecei lá atrás, imaginava que poderia jogar três Copas do Mundo, mas pensava em 2014, 2018, 2022. Seria minha idade mais produtiva como atleta, digamos assim. Vim até 2026 em uma outra concepção", concluiu.