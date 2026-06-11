Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - A Fifa divulgou o relatório de transparência em seu site oficial e revelou qual o salário de Gianni Infantino, presidente da entidade. Em 2025, ele recebeu 4,8 milhões de dólares (R$ 25 milhões). O valor será pago em 2026.

O suíço está no comando desde 2016. O salário-base bruto é de 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), além de um bônus - que varia a cada ano - de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões).
Leia mais: Torcedores da Costa do Marfim são vetados por EUA e ficam fora da Copa

Em 2019, primeiro ano de divulgação dos valores recebidos pelos funcionários da Fifa, o dirigente ganhou 2,9 milhões de dólares (R$ 15 milhões).

O mandato de Gianni Infantino vai até 2027, mas ele já garantiu que será um dos candidatos para o próximo ciclo, que irá até 2031.