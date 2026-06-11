Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP
O suíço está no comando desde 2016. O salário-base bruto é de 2,6 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões), além de um bônus - que varia a cada ano - de 2,2 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões).
Em 2019, primeiro ano de divulgação dos valores recebidos pelos funcionários da Fifa, o dirigente ganhou 2,9 milhões de dólares (R$ 15 milhões).
O mandato de Gianni Infantino vai até 2027, mas ele já garantiu que será um dos candidatos para o próximo ciclo, que irá até 2031.
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