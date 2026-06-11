Governo de Donald Trump barrou entrada de torcedores de vários países e árbitro somali, e Gianni Infantino, da Fifa, calou-se - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Governo de Donald Trump barrou entrada de torcedores de vários países e árbitro somali, e Gianni Infantino, da Fifa, calou-seAndrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 11/06/2026 11:12

O Comitê Nacional de Torcedores da Costa do Marfim declarou nesta quinta-feira (11) que sua seleção não poderá contar com a presença de seus torcedores na Copa do Mundo, uma vez que não conseguiram obter vistos para entrar nos Estados Unidos.



A rígida política migratória do presidente americano Donald Trump dificulta a entrada nos EUA a partir de determinados países e pode até mesmo afetar o pessoal convocado para a competição, como um árbitro da Somália que foi expulso no último fim de semana

"Os torcedores desistiram de viajar porque os Estados Unidos não querem ver torcedores de certos países como a Costa do Marfim em seu território", disse Julien Kouadio Adonis, presidente do Comitê Nacional de Torcedores dos Elefantes (CNSE, na sigla em francês), que costuma organizar as viagens.



"Os Estados Unidos foram claros conosco ao dizer que não queriam ver nossos torcedores", acrescentou o chefe do organismo, que atua sob a tutela do Ministério do Esporte.



Apenas alguns integrantes do CNSE receberam autorização para ir aos Estados Unidos.



Em suas participações anteriores em Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) ou na Copa Africana de Nações, este organismo havia enviado dezenas de marfinenses para apoiar sua seleção.