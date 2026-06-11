Um dos cortes mostra o Neymar beijando a taçaÉrica Martin/Agência O DIA
"A gente faz reflexo alinhado das cores do Brasil. [...] O nevou com a bandeira do Brasil atrás. O nosso nicho é aberto para toda a galera da beleza. É manicure, trancista… Todos eles são sempre bem-vindos ao nosso projeto", explicou.
Segundo Cassiano, os estabelecimentos também estão todos decorados e irão transmitir os jogos. Em alguns locais, haverá churrasco para acompanhar as partidas.
Felipe Freitas, de 29 anos, pai do Isaac, de 7 anos, e Isaías, de 5, aproveitou o momento para fazer o corte dos filhos.
"Eu já fui campeão em competições, em desenho, em categoria de futebol, de penteado colorido. O corte que sai mais hoje é o reflexo alinhado, mas por conta da Copa a gente está fazendo bastante verde com amarelo, a bandeira do Brasil. E eu saí um pouco da lógica e quis fazer o Neymar beijando o troféu, representando o hexa para a gente", relatou.
O barbeiro Davidson Reis, 35 anos, é embaixador do projeto e reforçou que o movimento tem crescido bastante.
"O que mais sai é bandeira do Brasil, rosto de alguns jogadores, bola de futebol desenhada na cabeça. Nós vamos ter resenha e churrasco na barbearia, com comes e bebes. Vai ter futebol na televisão e corte na cadeira", frisou.
A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11) com a disputa entre México e África do Sul, mas o Brasil estreia no sábado (13) contra o Marrocos, a partir das 19h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.