Os horários de saída variam conforme o início de cada partidaÉrica Martin / Agência O Dia
Governo federal autoriza saída antecipada de servidores nos dias de jogo do Brasil na Copa
Norma abrange funcionários e empregados públicos, contratados temporários, estagiários e terceirizados
Quiñones valoriza gol, o primeiro da Copa de 2026, e agradece a companheiros
Ele abriu o placar na vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0
Argentina anuncia substituto de zagueiro cortado da Copa do Mundo
Marcos Senesi foi o escolhido por Lionel Scaloni para ocupar a vaga do lesionado Leonardo Balerdi
Treinador do Inglaterra vê Brasil 'mais perigoso' com a presença de Neymar
Camisa 10 trabalhou com o alemão no PSG
Torcida do México dá show de carisma no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026
Gritos de 'olé' e canções conhecidas tomaram conta do Estádio Azteca
Adversário do Brasil tem baixa importante pouco antes de estreia na Copa do Mundo
Meio-campista sofreu lesão muscular na coxa direita e precisou ser substituído
Sem dificuldade, México vence a África do Sul no jogo de abertura da Copa de 2026
Quiñones e Raúl Jiménez fizeram os gols; partida também foi marcada por três expulsões