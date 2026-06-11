Abertura da Copa do Mundo de 2026 foi realizada no Estádio Azteca, no México - AFP

Abertura da Copa do Mundo de 2026 foi realizada no Estádio Azteca, no MéxicoAFP

Publicado 11/06/2026 15:02 | Atualizado 11/06/2026 15:45

Rio - Começou a Copa do Mundo de 2026! Pela primeira vez na história, o maior torneio de futebol foi realizado em três países-sede diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. A cerimônia de abertura, realizada no Estádio Azteca antes da partida entre México e África do Sul, reuniu música e referências à cultura latino-americana e diversidade.

O show principal teve como destaque a cantora colombiana Shakira, que retornou ao palco de uma Copa do Mundo 16 anos após eternizar "Waka Waka", música oficial do Mundial de 2010. Ao lado do nigeriano Burna Boy, eles apresentaram "Dai Dai", a música oficial da Copa de 2026. O espetáculo ainda teve apresentações de Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Veja a performance de Shakira na cerimônia



Apresentação completa da Shakira na abertura da Copa do Mundo! #DaiDai #Shakira pic.twitter.com/c68k74DCKs — Portal Shakira (@PortalShakira) June 11, 2026

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. Além do evento no México, Canadá e Estados Unidos também realizarão celebrações antes de suas estreias no torneio. Além da inédita sede tripla, o Mundial de 2026 também terá 48 seleções pela primeira vez na história, com um total de 104 partidas.

México e África do Sul se enfrentam numa partida de abertura da Copa do Mundo após 16 anos. Em 2010, as seleções também se enfrentaram no jogo inaugural do Mundial realizado em solo sul-africano. Já o México, por sua vez, é sede da competição pela terceira vez na história. O país também sediou em 1970, quando o Brasil foi tri, e em 1986, no bi da Argentina.