Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 - Erica Martin/Agencia O Dia

Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026Erica Martin/Agencia O Dia

Publicado 11/06/2026 08:00

Rio - Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, diversas análises de supercomputadores e modelos matemáticos já tentam responder a principal pergunta do futebol mundial: quem será o próximo campeão do mundo? Na maioria das previsões, três seleções despontam como favoritas: Espanha, França e Argentina. Já a seleção brasileira, por sua vez, ficou longe do tão sonhado hexa.

Embora a Copa do Mundo seja conhecida pelas surpresas, estudos recentes mostram um consenso entre os especialistas: Espanha, França e Argentina são as favoritas, enquanto Inglaterra, Portugal e Brasil correm por fora. Porém, nem todas as previsões seguem o consenso. O economista e matemático alemão Joachim Klement, conhecido por acertar os últimos três campeões, apontou a Holanda como campeã.

Mbappé em ação pela França Thomas Kienzle / AFP

Espanha e França são as potências de 2026

O levantamento mais detalhado até o momento foi realizado pela Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas. O supercomputador simulou a competição 25 mil vezes e apontou a Espanha com maiores chances de conquistar o título. Segundo a projeção, os espanhóis venceram 16,1% das simulações. O modelo leva em consideração fatores como desempenho recente, ranking, qualidade e histórico.

A Espanha é apontada como a principal força da Copa do Mundo de 2026. Além da previsão da Opta Analyst, a seleção espanhola foi a grande campeã nas análises da Universidade de Tecnologia de Dortmund, na Alemanha, e também da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil. Até mesmo a simulação do jogo EA FC, da EA Sports, apontou o título espanhol.

Vice-campeã em 2022 e campeã em 2018, a França segue sendo apontada como uma das favoritas da competição. Análises da própria Opta Analyst destacam a consistência da seleção francesa nos últimos Mundiais. Nas últimas sete edições, foram quatro semifinais. Além disso, a geração atual conta com jogadores talentosos como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, atual melhor do mundo.

Yamal brilhou na vitória da Espanha sobre a Bulgária pelas Eliminatórias Nikolay Doychinov / AFP

Argentina terá que superar a "maldição" do campeão

Atual campeã mundial, a Argentina chega embalada pelo sucesso recente e pela manutenção de uma base sólida montada pelo técnico Lionel Scaloni. Mesmo sem aparecer na liderança das previsões, os argentinos figuram constantemente entre os quatro principais favoritos em diversos modelos estatísticos. Porém, vão precisar superar a "maldição" do campeão para conquistar o tetracampeonato mundial.



O último campeão que conseguiu defender o título mundial foi o Brasil em 1962. Campeão pela primeira vez em 1958, a seleção brasileira repetiu o feito quatro anos depois. Desde então, nunca mais houve um campeão consecutivo na Copa do Mundo. Em 2022, a França chegou perto de colocar um ponto final na "maldição", mas amargou o vice-campeonato para a Argentina, no Catar.

Mas existe esperança para a Argentina. O supercomputador da Universidade de Reading, na Inglaterra, fez previsões sobre a Copa do Mundo de 2026 e chegou a conclusão que os argentinos são os favoritos. Ao todo, foram 10 mil simulações, com um "equilíbrio no topo". Os atuais campeões mundiais venceram a maioria das vezes, seguido por França e Espanha, praticamente empatadas em segundo e terceiro lugar.

Messi tem 13 gols em Mundiais Anne-Christine Poujoulat / AFP

Brasil, Inglaterra e Portugal correm por fora

Maior campeão da história das Copas do Mundo, com cinco títulos, o Brasil não aparece com protagonismo nas previsões. A seleção brasileira até figura entre os cinco principais favoritos, mas venceu apenas 6,7% das simulações da Opta Analyst. Ainda assim, a força individual do elenco e o peso da camisa fazem com que analistas e casas de apostas mantenham o Brasil no grupo dos principais candidatos.

A Inglaterra também surge frequentemente entre os favoritos. Apesar do bom desempenho recente em competições internacionais, existe dúvidas sobre a capacidade de transformar o potencial em conquistas. Já Portugal aparece como uma das seleções mais talentosas do Mundial, mas ainda não convenceu. O estudo do jornal espanhol "Marca" colocou portugueses, ingleses e brasileiros atrás de Espanha, Argentina e França.

Seleção brasileira busca o hexa Érica Martin / Agência O Dia

Favoritos nem sempre vencem

Historicamente, os favoritos nem sempre vencem a Copa do Mundo. E os dados históricos ajudam a explicar essa imprevisibilidade. Nas últimas oito edições, apenas uma vez a principal favorita conquistou o título: a Espanha, em 2010. França (1998 e 2018), Brasil (1994 e 2002), Itália (2006), Alemanha (2014) e Argentina (2022) conquistaram títulos sem iniciarem o Mundial como favoritas absolutas.

Sem conquistar o título há 24 anos, o Brasil tenta encerrar o pior jejum de sua história. Em 1994, a seleção brasileira também encerrou uma seca de 24 anos, coincidentemente nos Estados Unidos. Tanto o ciclo do tetra quanto do penta foram conturbados, assim como aconteceu na preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção aposta em talentos individuais e no técnico Carlo Ancelotti para conquistar o hexa.