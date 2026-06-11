Heung-min Son é o destaque da Coreia do Sul - Giuseppe Cacace / AFP

Heung-min Son é o destaque da Coreia do SulGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 11/06/2026 07:30

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11) com o duelo entre México, um dos anfitriões do torneio, e África do Sul, no estádio Azteca, pelo grupo A, que conta ainda com as seleções da Coreia do Sul e Tchéquia. As equipes chegam ao Mundial com jogadores habituados ao futebol de alto nível, além de treinadores experientes que têm o objetivo em comum de tentar surpreender na competição.

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México

O México é comandado desde julho de 2024 por Javier Aguirre, que treinou a seleção na Copa de 2010. A equipe não participou das Eliminatórias por ser uma das anfitriãs do Mundial, mas durante o ciclo, conquistou duas Copa Ouro, em 2023 e 2025, além de ter disputado amistosos e participado da Copa América 2024, com uma queda precoce na fase de grupos.



O grande destaque do time é o goleiro Guillermo Ochoa, que aos 40 anos, participará da sua sexta Copa do Mundo. Além dele, o centroavante Raúl Jiménez, do Fulham, também traz experiência ao elenco mexicano e busca marcar o seu primeiro gol em Mundiais, após ter passado em branco nas edições de 2014, 2018 e 2022. A seleção é a grande favorita da chave para avançar de fase.

África do Sul

A África do Sul retorna à Copa do Mundo 16 anos após sediar o torneio, em 2010, e tentará passar da fase de grupos, feito nunca alcançado na história da seleção. O time, comandado pelo experiente treinador belga Hugo Broos desde 2021, teve uma boa campanha nas Eliminatórias, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, desbancando a Nigéria, favorita do grupo.



O principal nome da equipe é o atacante Lyle Foster, de 25 anos, do Burnley. Ele acumula 10 gols em 26 jogos pela África do Sul. O resto do elenco principal é formado principalmente por jogadores que atuam em clubes sul-africanos.

Coreia do Sul

Após ser eliminada para o Brasil nas oitavas da Copa de 2022, a Coreia do Sul chega ao torneio como uma das representantes mais fortes da Ásia. A seleção terminou as Eliminatórias de forma invicta, com cinco vitórias e um empate. O treinador da equipe é Hong Myung-Bo, que assumiu o time em 2024, depois da saída de Jürgen Klinsmann.



O principal jogador do time é Heung-min Son, ídolo do Tottenham, onde jogou de 2015 a 2025, e atualmente está no Los Angeles FC-EUA. A equipe também possui destaques em outros setores do campo, como o zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique, e o meia Lee Kang-in, do PSG.

Tchéquia

Vice-campeã nas Copas de 1934 e 1962, a Tchéquia chega para a disputa do seu décimo Mundial, o primeiro desde 2006. O treinador Miroslav Koubek, no entanto, possui um trabalho curto: assumiu a seleção em dezembro de 2025. A equipe se classificou ao torneio na repescagem das Eliminatórias da Europa, desbancando Irlanda e Dinamarca, ambas nos pênaltis.



O atacante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, é a grande esperança de gols do elenco e já balançou as redes 25 vezes em 52 partidas pelo seu time nacional. Também se destacam os meia Pavel Sulc, do Lyon, como criador de jogadas, e o volante e capitão Tomá Souek, do West Ham.

Confira os jogos do grupo A

1ª rodada

11/6 - 16h - México x África do Sul

11/6 - 23h - Coreia do Sul x Tchéquia



2ª rodada

18/6 - 13h - Tchéquia x África do Sul

18/6 - 22h - México x Coreia do Sul



3ª rodada

24/6 - 22h - África do Sul x Coreia do Sul

24/6 - 22h - Tchéquia x México