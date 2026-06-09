Irã está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Irã está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP

Publicado 09/06/2026 10:33

A Copa do Mundo de 2026 segue com muita polêmica com atitudes do governo dos Estados Unidos que influenciam diretamente o torneio. Entre as muitas acusações de excesso em impedir torcedores de entrarem no país para verem os jogos de suas seleções, a federação de futebol do Irã fez uma nova: diz que iranianos tiveram seus ingressos retirados poucos dias antes do início dos jogos.



"Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já haviam feito os planos necessários para comparecer aos jogos", afirma a federação iraniana em nota oficial divulgada nesta terça-feira (9).



Pelas regras da Fifa, cada país participante tem direito a 8% dos ingressos das partidas de seu país na Copa do Mundo. Entretanto, segundo a denúncia, essa cota ao Irã não será mais dristribuída. Nem o governo estadunidense nem a Fifa se posicionaram até o momento sobre o caso.



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A presença iraniana no torneio só foi confirmada recentemente, diante da guerra com os Estados Unidos que teve início no fim de fevereiro. Por causa do conflito, os jogadores da seleção iraniana tiveram dificuldade para obter o visto de entrada no país, onde jogará as três partidas da fase de grupos.

Além disso, a federação persa trocou a base de treinos da delegação, passando para o México. Com isso, os jogadores farão viagens no dia dos jogos e retornarão ao país vizinho logo após sair dos estádios.