Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
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Musa do Olimpia incentiva jogadores do Paraguai na Copa do Mundo: 'Que nunca falte garra'
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