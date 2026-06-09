Ibrahim Maza conduz bola em jogo do Campeonato Alemão - Divulgação / Bayer Leverkusen

Ibrahim Maza conduz bola em jogo do Campeonato AlemãoDivulgação / Bayer Leverkusen

Publicado 09/06/2026 11:21

O meia Ibrahim Maza, uma das promessas da Argélia, provocou a Argentina, atual campeã do mundo e adversária da seleção africana na estreia. Em entrevista à emissora 'El Heddaf TV', o jogador afirmou que a sua equipe vai "ganhar do Messi" e destacou a importância de vencer o primeiro confronto do Mundial.



"Vamos vencer o Messi. Se Deus quiser. Precisamos fazer uma boa Copa do Mundo, e o primeiro jogo contra a Argentina é muito importante", disse o jovem de 20 anos. A declaração logo repercutiu na imprensa internacional.

Maza é um dos grandes destaques da seleção argelina. Ele joga pelo Bayer Leverkusen, mas já passou pelo Hertha Berlim, ambos os times da Alemanha. O jovem destacou a importância de se blindar mentalmente ao jogar contra os argentinos.



"Eles provocam muito, mas precisamos entrar com vontade, mantendo a cabeça no lugar durante toda a partida."



O jogo entre Argentina e Argélia será válido pelo Grupo J da Copa do Mundo, na próxima terça-feira (16), às 22h. Áustria e Jordânia são as outras seleções da chave.