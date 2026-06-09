Ronald Araújo em ação durante jogo da seleção uruguaiaMarco Bertorello / AFP

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Uruguai - Depois de sofrer uma distensão muscular e viajar à Espanha para iniciar o tratamento, Ronald Araújo voltou ao Uruguai nesta terça-feira (9). A tendência, porém, é que ele seja desfalque na estreia na Copa do Mundo, dia 15, contra a Arábia Saudita, no Miami Gardens.

“Não posso dizer se estarei pronto para a primeira partida. Não posso garantir. Mas darei tudo de mim para jogar nesta Copa do Mundo”, declarou o jogador, em entrevista ao jornal local ‘El País’.
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“Fui à Espanha porque lá estão pessoas de minha confiança. Fui fazer um tratamento que só está disponível em Madri. Prometo me preparar 100% para melhorar, porque sei que sou um jogador importante”, completou.

O zagueiro do Barcelona é um dos pilares defensivos da seleção comandada por Marcelo Bielsa. No Grupo H do Mundial, o Uruguai também terá pela frente Espanha e Cabo Verde.