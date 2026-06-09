Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaOner San / AFP

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México - Às vésperas da Copa do Mundo, o Irã teve mais um amistoso preparatório cancelado. A seleção enfrentaria Granada, mas os jogadores não conseguiram viajar ao México, base dos iranianos após o problema com os vistos, nos Estados Unidos.

De acordo com a Federação de Granada, o elenco não tinha condições para disputar a partida.
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Antes, o Irã havia acertado um duelo com Porto Rico, mas também não aconteceu por causa da mudança de sede. Depois, fechou acordo para enfrentar o Panamá, mais um que não ocorreu.

A estreia na Copa do Mundo será contra a Nova Zelândia, dia 15, às 22h (de Brasília), no Los Angeles Stadium. No Grupo G, os iranianos ainda vão encarar Bélgica e Egito.