Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaOner San / AFP
De acordo com a Federação de Granada, o elenco não tinha condições para disputar a partida.
Antes, o Irã havia acertado um duelo com Porto Rico, mas também não aconteceu por causa da mudança de sede. Depois, fechou acordo para enfrentar o Panamá, mais um que não ocorreu.
A estreia na Copa do Mundo será contra a Nova Zelândia, dia 15, às 22h (de Brasília), no Los Angeles Stadium. No Grupo G, os iranianos ainda vão encarar Bélgica e Egito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.