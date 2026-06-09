Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia - Oner San / AFP

Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaOner San / AFP

Publicado 09/06/2026 11:55





De acordo com a Federação de Granada, o elenco não tinha condições para disputar a partida. México - Às vésperas da Copa do Mundo, o Irã teve mais um amistoso preparatório cancelado. A seleção enfrentaria Granada, mas os jogadores não conseguiram viajar ao México, base dos iranianos após o problema com os vistos, nos Estados Unidos De acordo com a Federação de Granada, o elenco não tinha condições para disputar a partida.