Abde Ezzalzouli sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito - Angela Weiss / AFP

Abde Ezzalzouli sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direitoAngela Weiss / AFP

Publicado 09/06/2026 13:12

Rio - O Marrocos terá um desfalque de peso na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O atacante Abde Ezzalzouli realizou exames médicos e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral do joelho direito às vésperas do Mundial. O jogador, no entanto, não será cortado, mas deve retornar apenas para o mata-mata.

Nos primeiros dias, a comissão técnica marroquina vai avaliar a recuperação do jogador. O corte da lista de convocados não está descartado, mas a tendência é de que ele permaneça com o grupo e faça tratamento visando o mata-mata. Com isso, ele perderá os jogos contra o Brasil, no dia 13, Escócia, em 19, e Haiti, em 24 de junho.

Abde Ezzalzouli se machucou na reta final do primeiro tempo do amistoso contra a Noruega, no último domingo (7), em Nova Jersey. O atacante levou a pior após uma disputa de bola, quando o zagueiro marroquino Riad trombou com um norueguês na área e caiu por cima do seu joelho. No momento da lesão, a seleção marroquina vencia por 1 a 0, mas cedeu o empate na etapa final.

Revelado no Barcelona, Abde Ezzalzouli atuou pelo Osasuna antes de chegar ao Real Betis, em 2023. O atacante, de 24 anos, disputou 43 jogos, marcou 15 gols e deu 13 assistências na temporada 2025/26 pelo clube espanhol. Desde a sua chegada, soma 128 partidas, 29 gols e 18 assistências com a camisa do time de Andaluzia.