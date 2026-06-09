Delegação iraniana se prepara para a Copa do Mundo em Tijuana, no MéxicoGuillermo Arias / AFP
Jogadores do Irã viajarão aos Estados Unidos na véspera da estreia na Copa do Mundo
Primeiro compromisso da seleção será contra a Nova Zelândia, dia 15
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