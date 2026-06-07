Raphinha começou o amistoso contra o Egito como titular - Kirk Irwin / AFP

Raphinha começou o amistoso contra o Egito como titularKirk Irwin / AFP

Publicado 07/06/2026 08:40

Estados Unidos - A menos de uma semana da estreia na Copa do Mundo, uma possível lesão do lateral-direito Wesley era tudo que Ancelotti não queria. Substituído aos 17 minutos do primeiro tempo do amistoso contra o Egito , com dores na virilha, o defensor gerou preocupação entre a comissão tecnica e os companheiros. Após o jogo, o camisa 11 Raphinha mostrou empatia ao companheiro de Seleção.

"Esse momento é muito complicado, obviamente a gente quer chegar na Copa do Mundo, quer chegar bem, a gente fica preocupado com lesão, que é normal no final de temporada, depois de muitos jogos, podem acontecer", disse o atacante do Barcelona, em entrevista ao 'SporTV'.

"E ver o que aconteceu com ele (Wesley) é muito triste porque a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto queria estar aqui. Agora é ver com os doutores o que tem que ser feito, e a cabeça boa, ele é muito novo, tem muita coisa pela frente", completou o jogador.

