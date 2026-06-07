Raphinha começou o amistoso contra o Egito como titularKirk Irwin / AFP
Raphinha lamenta possível lesão de Wesley: ‘A gente fica preocupado’
Contra o Egito, lateral sentiu dores e pediu substituição ainda no primeiro tempo
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Ex-jogador também ganhou espaço na Amarelinha pouco antes da Copa do Mundo, em 2002
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Técnico da Seleção, no entanto, destacou queda de desempenho no segundo tempo contra o Egito, em último compromisso antes da Copa do Mundo
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