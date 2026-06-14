Vini Jr e Bruno Guimarães comemoram gol do Brasil sobre Marrocos - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr e Bruno Guimarães comemoram gol do Brasil sobre MarrocosWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 20:15

Rio - A Globo bateu recorde com a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 . A emissora alcançou 49,9 milhões de pessoas com as transmissões na TV Globo, SporTV e GE TV, número 35% superior à média do horário nos quatro sábados anteriores. Apenas nos três primeiros dias do Mundial (11 a 13 de junho), 80,2 milhões de pessoas já passaram pela Globo para acompanhar os jogos.

Durante o jogo da seleção brasileira, a TV Globo registrou 33 pontos e 54% de share no PNT. Foi a maior audiência no horário (19h04 às 21h05) aos sábados em 10 anos. Já o SporTV liderou de forma absoluta a TV paga com audiência 20 vezes maior que o segundo colocado, responsável por 69% do consumo de TV paga durante a partida.



O Globoplay teve desempenho impulsionado em todas as principais métricas: +37% em alcance, +18% em horas consumidas e +41% em videoviews em relação à estreia do Brasil na Copa de 2022. Já a GE TV teve mais da metade (51%) da audiência consumida por jovens de até 34 anos. Por fim, o site do GE teve audiência 127% maior que os demais jogos exibidos até agora, e alcance 25% maior que a média do ano.

O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1, no último sábado (13), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na estreia na Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C.