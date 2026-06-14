Concentração da torcida do Brasil na ponte do Brooklyn, em Nova York - Reprodução / X

Concentração da torcida do Brasil na ponte do Brooklyn, em Nova YorkReprodução / X

Publicado 14/06/2026 19:33

Estados Unidos - Mesmo após o empate amargo na estreia da Copa do Mundo, contra Marrocos, a torcida do Brasil não deixa a 'peteca' cair. Principal organizada da seleção brasileira, o 'Movimento Verde e Amarelo' passou pela famosa ponte do Brooklyn, em Nova York, neste domingo (14) e lançou música nova para apoiar a Canarinho nas próximas rodadas.

A nova canção adota um ritmo comum nas arquibancadas país afora — que curiosamente é uma adaptação de 'Bebendo Vinho', do cantor Wander Wildner — para provocar a Argentina: "chora argentino o sonho acabou, sou brasileiro, o seu terror".

“Chora argentino o sonho acabou, sou brasileiro o seu terror” Movimento Verde Amarelo lançou a nova música da seleção brasileira pic.twitter.com/DoqinePt30 — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 14, 2026

Anteriormente, a torcida organizada já havia lançado outras letras para apoiar o Brasil. Uma delas se inspira em 'Meu Sangue Ferve Por Você', de Sidney Magal, para declarar amor à seleção brasileira: "Como eu te amo. Como eu te amo, meu Brasil. Como eu te amo. Vai pra cima deles, Seleção".





Também vem sendo reeditada nesta Copa do Mundo uma canção que já foi entoada nas campanhas da Seleção em torneios anteriores. Trata-se de uma adaptação de 'Pelados Em Santos', do grupo 'Mamonas Assassinas'. Confira a letra completa:

"Brasil, nós estamos contigo

Somos uma nação

Não importa o que digam

Sempre levarei comigo



Minha camisa amarela

Cinco taças na mão

Essa copa é nossa

Vai começar a festa



Dale, dale, dale, oh

Dale, dale, dale, oh

Dale, dale, dale, oh

Brasil vai ser campeão"