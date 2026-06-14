Concentração da torcida do Brasil na ponte do Brooklyn, em Nova YorkReprodução / X

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Estados Unidos - Mesmo após o empate amargo na estreia da Copa do Mundo, contra Marrocos, a torcida do Brasil não deixa a 'peteca' cair. Principal organizada da seleção brasileira, o 'Movimento Verde e Amarelo' passou pela famosa ponte do Brooklyn, em Nova York, neste domingo (14) e lançou música nova para apoiar a Canarinho nas próximas rodadas.
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A nova canção adota um ritmo comum nas arquibancadas país afora — que curiosamente é uma adaptação de 'Bebendo Vinho', do cantor Wander Wildner — para provocar a Argentina: "chora argentino o sonho acabou, sou brasileiro, o seu terror".
Anteriormente, a torcida organizada já havia lançado outras letras para apoiar o Brasil. Uma delas se inspira em 'Meu Sangue Ferve Por Você', de Sidney Magal, para declarar amor à seleção brasileira: "Como eu te amo. Como eu te amo, meu Brasil. Como eu te amo. Vai pra cima deles, Seleção".

Também vem sendo reeditada nesta Copa do Mundo uma canção que já foi entoada nas campanhas da Seleção em torneios anteriores. Trata-se de uma adaptação de 'Pelados Em Santos', do grupo 'Mamonas Assassinas'. Confira a letra completa:
"Brasil, nós estamos contigo
Somos uma nação
Não importa o que digam
Sempre levarei comigo

Minha camisa amarela
Cinco taças na mão
Essa copa é nossa
Vai começar a festa

Dale, dale, dale, oh
Dale, dale, dale, oh
Dale, dale, dale, oh
Brasil vai ser campeão"