Ancelotti em estreia da seleçãoNelson Terme / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande fez muitas críticas às escolhas de Carlo Ancelotti na estreia do Brasil na Copa. Na opinião do ídolo do Corinthians o italiano foi o pior dos representantes da equipe pentacampeã contra o Marrocos.
LEIA MAIS: 'Displicência' de Paquetá é destaque em jornal espanhol
"Carlo Ancelotti foi o pior em campo, caso essas análises ainda acontecessem como antigamente. Os seus erros na escalação e nas substituições foram responsáveis pelo futebol ruim que vimos", disse em sua coluna no portal "UOL".
LEIA MAIS: Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
A decisão de Ancelotti e não colocar Endrick na partida, mesmo com o Brasil precisando de gols irritou Walter Casagrande.
LEIA MAIS: Jornal espanhol cita Ronaldo, Romário e chama Igor Thiago de 'blasfêmia'
"Ancelotti fez Endrick aquecer desde o final do primeiro tempo, junto com Fabinho e Danilo (Flamengo), mas ele não entrou. Achei o time e ele perdidos nesse jogo", concluiu.