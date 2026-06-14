Ancelotti em estreia da seleção - Nelson Terme / CBF

Ancelotti em estreia da seleçãoNelson Terme / CBF

Publicado 14/06/2026 18:50

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande fez muitas críticas às escolhas de Carlo Ancelotti na estreia do Brasil na Copa. Na opinião do ídolo do Corinthians o italiano foi o pior dos representantes da equipe pentacampeã contra o Marrocos.

"Carlo Ancelotti foi o pior em campo, caso essas análises ainda acontecessem como antigamente. Os seus erros na escalação e nas substituições foram responsáveis pelo futebol ruim que vimos", disse em sua coluna no portal "UOL".

A decisão de Ancelotti e não colocar Endrick na partida, mesmo com o Brasil precisando de gols irritou Walter Casagrande.

"Ancelotti fez Endrick aquecer desde o final do primeiro tempo, junto com Fabinho e Danilo (Flamengo), mas ele não entrou. Achei o time e ele perdidos nesse jogo", concluiu.