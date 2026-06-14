Juninho Bacuna em ação por Curaçao diante da Alemanha, na Copa do Mundo - Ronaldo Schemidt / AFP

Juninho Bacuna em ação por Curaçao diante da Alemanha, na Copa do MundoRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 14/06/2026 17:47





“Minha mãe sempre foi uma grande fã do Brasil. Ela adorou o nome e escolheu em homenagem”, disse o jogador, em entrevista à ‘Cazé TV’. Estados Unidos - Jogador de Curaçao, Juninho Bacuna revelou que seu nome é uma homenagem para Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco . O meio-campista contou a história após a goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha , neste domingo (14), na estreia do país caribenho em Copas do Mundo.“Minha mãe sempre foi uma grande fã do Brasil. Ela adorou o nome e escolheu em homenagem”, disse o jogador, em entrevista à ‘Cazé TV’.