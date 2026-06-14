Juninho Bacuna em ação por Curaçao diante da Alemanha, na Copa do MundoRonaldo Schemidt / AFP

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Estados Unidos - Jogador de Curaçao, Juninho Bacuna revelou que seu nome é uma homenagem para Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco. O meio-campista contou a história após a goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha, neste domingo (14), na estreia do país caribenho em Copas do Mundo.

“Minha mãe sempre foi uma grande fã do Brasil. Ela adorou o nome e escolheu em homenagem”, disse o jogador, em entrevista à ‘Cazé TV’.
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O irmão, que também é titular na seleção, é outro que tem nome brasileiro: Leandro. “Não sei se foi uma homenagem a um ex-jogador. Mas temos lindos nomes, agora temos que fazer jus”, declarou.

Com a derrota, Curaçao assumiu a lanterna no Grupo E. O próximo compromisso no torneio internacional será contra o Equador, sábado (20), às 21h (de Brasília), em Kansas City.