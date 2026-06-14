Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, - Foto: Paub Barrena / AFP

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa,Foto: Paub Barrena / AFP

Publicado 14/06/2026 16:31

A Uefa 'marcou um golaço' nesta Copa do Mundo ao confirmar Omar Abdulkadir Artan para a decisão da Supercopa da Europa após o árbitro da Somália ser impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar jogos ao negar seu visto. A atitude acabou ficando de lado, porém, após o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, pecar em uma fala e dizer que jogos de algumas seleções seriam "desinteressantes".



Ceferin acabou diminuindo algumas seleções da Copa do Mundo ao reprovar a competição com 48 classificadas. A revolta das seleções africanas, reforçadas de Curaçao, Haiti e Uzbequistão veio em uma nota de repúdio ao desprezo do dirigente e com uma mensagem clara de que seus jogos não são "insignificantes."



"As federações de futebol de Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão, Congo, Haiti, Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito, Gana, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul expressam sua profunda decepção após as recentes declarações do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, a respeito da expansão da Copa do Mundo da Fifa e da classificação de diversas partidas como desinteressantes", protestou as Federações em nota conjunta divulgada neste domingo