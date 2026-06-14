Comemoração dos torcedores de Curação após gol contra a Alemanha - Reprodução / Instagram

Comemoração dos torcedores de Curação após gol contra a AlemanhaReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 15:11

Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14) no primeiro jogo da história da seleção caribenha em uma Copa do Mundo. Nas ruas do país, os torcedores celebraram o gol da equipe contra os alemães ainda no primeiro tempo. O momento foi registrado por influenciadores brasileiros que estão no local.



O gol saiu aos 21 minutos da primeira etapa com Livano Comenencia. A partida estava 1 a 0 para a Alemanha quando o lateral-direito balançou as redes. O gol é histórico para a seleção caribenha, já que foi o primeiro da história da equipe em uma edição de Copa do Mundo.





Curaçao está no Grupo E. Além dos alemães, a equipe também enfrentará o Equador no dia 20 de junho e a Costa do Marfim no dia 25. Leia mais: Humorista Diogo Defante é detido nos EUA por brincadeira com policial Curaçao está no Grupo E. Além dos alemães, a equipe também enfrentará o Equador no dia 20 de junho e a Costa do Marfim no dia 25.

Confira a reação dos torcedores de Curação após o gol: