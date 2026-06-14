Alemanha e Curaçao se enfrentam neste domingo (14) no primeiro jogo da história da seleção caribenha em uma Copa do Mundo. Nas ruas do país, os torcedores celebraram o gol da equipe contra os alemães ainda no primeiro tempo. O momento foi registrado por influenciadores brasileiros que estão no local.
O gol saiu aos 21 minutos da primeira etapa com Livano Comenencia. A partida estava 1 a 0 para a Alemanha quando o lateral-direito balançou as redes. O gol é histórico para a seleção caribenha, já que foi o primeiro da história da equipe em uma edição de Copa do Mundo.
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