Diogo Defante, humorista e repórter da 'Cazé TV'Reprodução / X
Veja vídeo do humorista sendo detido
Momento da detenção do humorista. pic.twitter.com/yoCOku6ZPF— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 14, 2026
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Diogo Defante, humorista e repórter da 'Cazé TV'Reprodução / X
Momento da detenção do humorista. pic.twitter.com/yoCOku6ZPF— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 14, 2026
Humorista Diogo Defante é detido nos EUA por brincadeira com policial
Episódio aconteceu durante sua aparição como repórter na Cazé TV
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