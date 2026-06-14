Diogo Defante, humorista e repórter da 'Cazé TV'Reprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - Durante a cobertura da estreia do Brasil na Copa do Mundo, que terminou em empate com Marrocos na noite do último sábado (13), o humorista e repórter da 'Cazé TV' Diogo Defante foi detido pela polícia de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A medida foi tomada após ele 'zombar' de um policial e a brincadeira não ser bem recebida.
A cena passou na transmissão da emissora no YouTube e deixou os demais integrantes incrédulos. Rosto do canal, Casimiro declarou que já imaginava que isto fosse acontecer, dada a 'algazarra' promovida por Defante nos arredores do MetLife Stadium antes do jogo. A 'Cazé TV' ainda não atualizou a situação do humorista.

Veja vídeo do humorista sendo detido