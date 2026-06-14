Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

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Rio - A musa dos Jogos Olímpicos de Paris, Ravena Hanielly, divulgou nas redes sociais que deu um presente para uma seguidora que acertou o placar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A beldade havia feito o anuncio pelas redes sociais.
"Avante, meu Brasil! Em quanto você acha que fica o jogo hoje ?. Eu aposto 2x1 pro Brasil", disse a modelo antes da partida contra o Marrocos.
Ravena Hanielly tem mais de 500 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@ravenahanniely) e foi destaque da Estácio de Sá no último Carnaval do Rio de Janeiro.
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Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanielly é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanielly,
Ravena Hanielly é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanielly é musa dos Jogos Olímpicos
Ravena Hanniely com a camisa do Manchester United
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely
Musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris
Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris