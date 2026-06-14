Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram
Musa dos Jogos Olímpicos presenteia seguidora que acertou placar de jogo do Brasil
Ravena Hanielly tem mais de 500 mil seguidores no Instagram
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