Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram

Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 13:40

Rio - A musa dos Jogos Olímpicos de Paris, Ravena Hanielly, divulgou nas redes sociais que deu um presente para uma seguidora que acertou o placar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A beldade havia feito o anuncio pelas redes sociais.

"Avante, meu Brasil! Em quanto você acha que fica o jogo hoje ?. Eu aposto 2x1 pro Brasil", disse a modelo antes da partida contra o Marrocos.

Ravena Hanielly tem mais de 500 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@ravenahanniely) e foi destaque da Estácio de Sá no último Carnaval do Rio de Janeiro.