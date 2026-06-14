Danilo em Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026 - Timothy A. Clary / AFP

Danilo em Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026Timothy A. Clary / AFP

Publicado 14/06/2026 12:00 | Atualizado 14/06/2026 12:05

Estados Unidos - A seleção brasileira já vira a página após o empate na estreia da Copa do Mundo e foca em um compromisso crucial para o futuro no torneio. Na próxima sexta-feira (19), a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai até a Filadélfia para enfrentar o Haiti, considerado o adversário mais frágil da chave. O lateral Danilo, porém, afastou qualquer clima de "já ganhou".



Na saída do MetLife Stadium, em Nova Jersey, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de construir um placar elástico diante dos caribenhos. Ele rechaçou a ideia de imediato e cobrou uma postura séria da Seleção.



"Soberba (falar em saldo de gols contra o Haiti). Porque a gente tem que entrar pra ganhar o jogo como for, com comportamento justo, senso de responsabilidade e espírito de sacrifício", alertou o defensor à 'CazéTV'.



Na estreia contra Marrocos, o Brasil teve um primeiro tempo abaixo do esperado e saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar com um gol de Vini Jr aos 32 minutos. A equipe melhorou na etapa final, controlou boa parte das ações, mas não conseguiu superar o bloqueio africano para garantir a vitória.



