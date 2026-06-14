Anitta surge abraçada com bilionário Mark Scheinberg - Reprodução / Instagram

Anitta surge abraçada com bilionário Mark Scheinberg Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 09:47

Rio - Anitta marcou presença na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e acabou atraindo os holofotes. A cantora apareceu em uma foto ao lado do empresário bilionário Mark Scheinberg, publicada por ele nas redes sociais após a partida realizada em Nova York, nos Estados Unidos.



No registro, os dois aparecem abraçados em um dos camarotes do estádio. Anitta, que está solteira desde o fim do relacionamento com o empresário Ian Bortolanza, compartilhou a imagem em seus Stories do Instagram. Apesar da repercussão nas redes, não há qualquer confirmação de envolvimento amoroso entre eles.

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Quem é Mark Scheinberg?



Aos 52 anos, Mark Scheinberg é um empresário israelense radicado no Canadá. Segundo a revista especializada em negócios e finanças Forbes, sua fortuna está estimada em cerca de 6,6 bilhões de dólares.



Ele ficou conhecido por fundar, ao lado do pai, Isai Scheinberg, a plataforma PokerStars, que se tornou uma das maiores empresas de pôquer online do mundo. Em 2014, vendeu sua participação majoritária no negócio em uma negociação bilionária.



Nos anos seguintes, direcionou seus investimentos para o setor de hotelaria e entretenimento de luxo. Entre os negócios mais conhecidos está a aquisição do Tao Group Hospitality, responsável pela operação de dezenas de restaurantes, hotéis e casas noturnas em diferentes países.



O nome de Mark Scheinberg já circulou no noticiário de celebridades em 2023, quando surgiram especulações sobre uma possível aproximação com a atriz Marina Ruy Barbosa. Na época, os dois foram fotografados juntos durante um evento realizado no Rio, pouco antes do Carnaval. As imagens alimentaram rumores de um suposto romance, mas nenhum dos dois comentou publicamente o assunto. Aos 52 anos, Mark Scheinberg é um empresário israelense radicado no Canadá. Segundo a revista especializada em negócios e finanças Forbes, sua fortuna está estimada em cerca de 6,6 bilhões de dólares.Ele ficou conhecido por fundar, ao lado do pai, Isai Scheinberg, a plataforma PokerStars, que se tornou uma das maiores empresas de pôquer online do mundo. Em 2014, vendeu sua participação majoritária no negócio em uma negociação bilionária.Nos anos seguintes, direcionou seus investimentos para o setor de hotelaria e entretenimento de luxo. Entre os negócios mais conhecidos está a aquisição do Tao Group Hospitality, responsável pela operação de dezenas de restaurantes, hotéis e casas noturnas em diferentes países.O nome de Mark Scheinberg já circulou no noticiário de celebridades em 2023, quando surgiram especulações sobre uma possível aproximação com a atriz Marina Ruy Barbosa. Na época, os dois foram fotografados juntos durante um evento realizado no Rio, pouco antes do Carnaval. As imagens alimentaram rumores de um suposto romance, mas nenhum dos dois comentou publicamente o assunto.

Vale lembrar que atualmente está em um relacionamento com o empresário paulistano Abdul Fares. Eles assumiram o namoro publicamente em meados de 2023, ficaram noivos logo depois em Dubai e continuam juntos.