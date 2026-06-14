Torcedores do Japão limparam as arquibancadas do Estádio AT&T, em Dallas - Aric Becker / AFP

Torcedores do Japão limparam as arquibancadas do Estádio AT&T, em DallasAric Becker / AFP

Publicado 14/06/2026 22:30 | Atualizado 14/06/2026 22:32

Rio - A torcida do Japão deu exemplo em mais uma Copa do Mundo. Após o empate com a Holanda por 2 a 2 , neste domingo (14), em Dallas, nos Estados Unidos, os japoneses recolheram o lixo produzido ao longo da partida e deixou as arquibancadas do Estádio AT&T limpo.

O hábito dos japoneses de limpar os estádios após os jogos reflete valores fundamentais de sua sociedade, como educação, respeito e gratidão. No futebol, recolher o próprio lixo e limpar as arquibancadas é uma forma de expressar respeito ao país sede ou à equipe organizadora do evento.

A prática está profundamente enraizada na cultura local, na educação infantil e nas tradições diárias. Desde a infância, os estudantes japoneses dedicam um tempo diário na escola para organizar e limpar a própria sala de aula e áreas comuns, uma prática conhecida como souji.

Essa rotina ensina responsabilidade, disciplina e o princípio de que todos devem cuidar do ambiente em que vivem. A prática chamou atenção principalmente na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O ato foi repetido nos Mundiais de 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.