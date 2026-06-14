Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028 - Jaime Reina / AFP

Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028Jaime Reina / AFP

Publicado 14/06/2026 19:20

Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, está na mira de equipes do futebol saudita. Apesar a importância do brasileiro no Barcelona, o clube espanhol avalia a possibilidade de aceitar uma proposta para receber uma verba importante para investir na chegada de um centroavante.

"No Barcelona, ninguém questiona a importância de Raphinha. Hansi Flick o considera um jogador decisivo e um dos líderes do vestiário. No entanto, existe uma realidade inegável: uma venda pelos valores que estão sendo discutidos permitiria ao clube abordar sua principal prioridade no mercado de transferências de forma muito mais eficaz: a contratação de um centroavante. Raphinha poderia ser a chave para garantir esse camisa 9.", disse o jornal espanhol "AS".

O Al-Hilal e o Al-Nassr despontam como os concorrentes para contratar o jogador e podem oferecer cerca de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões, na cotação atual) ao Barcelona.

O Barcelona, que perdeu Robert Lewandowski tem Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, como prioridade para reforçar o setor. A contratação do argentino seria uma prioridade para o luso-brasileiro Deco, que é dirigente do clube catalão. João Pedro, do Chelsea, seria o "Plano B".