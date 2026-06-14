Jogadores do New York Knicks celebram título da NBAGregory Shamus / Getty Images via AFP
Knicks vencem Spurs e conquistam a NBA depois de 53 anos
Jalen Brunson foi o destaque da decisão, com 45 pontos
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No grupo do Brasil, Escócia bate o Haiti na estreia na Copa do Mundo
McGinn foi o responsável por balançar a rede na partida, ainda no primeiro tempo
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