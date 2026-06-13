Ventiladores ao lado dos campos de treino da seleção alemãReprodução / X

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Estados Unidos - O calor intenso tem sido uma dor de cabeça para as seleções que disputam a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Alemanha e Espanha, que estão em solo norte-americano, já apelaram para coletes de gelo durante os treinos.

As placas ficam coladas ao corpo e ajudam a aliviar a sensação térmica. Os alemães, que também usaram ventiladores ao longo das atividades, se preparam em Winston-Salem, na Carolina do Norte, onde a temperatura bateu 41ºC.
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Já os espanhóis estão em Chattanooga, no Tennessee. Por lá, o termômetro marcou cerca de 33ºC.

No Grupo E, a Alemanha estreia contra Curaçao, neste domingo (14), às 14h (de Brasília), em Houston. Já a Espanha entrará em campo diante de Cabo Verde, segunda-feira (15), às 13h, em Atlanta, pelo Grupo H.

Os coletes de gelo

Jogadores da Alemanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados Unidos - Reprodução / X
Jogadores da Alemanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados UnidosReprodução / X
Jogadores da Espanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados Unidos - Reprodução / X
Jogadores da Espanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados UnidosReprodução / X
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Ventiladores ao lado dos campos de treino da seleção alemã
Jogadores da Espanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados Unidos
Jogadores da Alemanha usaram coletes de gelo durante os treinos nos Estados Unidos