Estados Unidos - O calor intenso tem sido uma dor de cabeça para as seleções que disputam a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Alemanha e Espanha, que estão em solo norte-americano, já apelaram para coletes de gelo durante os treinos.
As placas ficam coladas ao corpo e ajudam a aliviar a sensação térmica. Os alemães, que também usaram ventiladores ao longo das atividades, se preparam em Winston-Salem, na Carolina do Norte, onde a temperatura bateu 41ºC.
Já os espanhóis estão em Chattanooga, no Tennessee. Por lá, o termômetro marcou cerca de 33ºC.
No Grupo E, a Alemanha estreia contra Curaçao, neste domingo (14), às 14h (de Brasília), em Houston. Já a Espanha entrará em campo diante de Cabo Verde, segunda-feira (15), às 13h, em Atlanta, pelo Grupo H.
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