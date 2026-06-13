Jogadores do Brasil comemoram gol marcado sobre Marrocos - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores do Brasil comemoram gol marcado sobre MarrocosWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 22:30

Estados Unidos - A seleção brasileira teve uma estreia abaixo do esperado na Copa do Mundo. O empate por 1 a 1 contra o Marrocos frustrou os torcedores fez alguns jogadores receberem muitas críticas. O equipe de Carlo Ancelotti poderá ter mudanças nas próximas partidas.

"Pode mudar dependendo das características da equipe rival", afirmou o treinador italiano, em entrevista coletiva depois do empate em Nova Jersey.

Carlo Ancelotti afirmou que o resultado não irá abalar a confiança do Brasil na Copa do Mundo. Além disso, o italiano disse que o primeiro jogo não define o destino de nenhuma Seleção no torneio.

"Confiança é total. Eu acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Quando sai, tem que fazer uma critica construtiva para melhorar as coisas. Isso é só o princípio deste caminho. Levamos esse resultado, que não é ruim, vamos lutar pelo próximo jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", concluiu.

A Seleção não teve a estreia dos sonhos dos brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti saiu atrás depois de um péssimo começo de partida, buscou o empate com Vini Jr, mas começou sua trajetória em busca do hexa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey. Na segunda etapa, o Brasil teve uma atuação superior aos africanos, na maior parte do tempo, mas não fez o suficiente para conquistar os três pontos.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).