Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo contra o MarrocosWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 21:06

Estados Unidos - A Seleção não teve a estreia dos sonhos dos brasileiros na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti saiu atrás depois de um péssimo começo de partida, buscou o empate com Vini Jr, mas começou sua trajetória em busca do hexa com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos, neste sábado (13), em Nova Jersey. Na segunda etapa, o Brasil teve uma atuação superior aos africanos, na maior parte do tempo, mas não fez o suficiente para conquistar os três pontos.

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A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).

Primeiro tempo em Nova Jersey foi de uma atuação muito abaixo do esperado da seleção brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti encontrou muitas dificuldades e na maior parte da partida foi inferior a Marrocos. Os africanos conseguiram neutralizar o meio-campo e tiveram chances de construir uma vantagem.

Desde os primeiros minutos, Marrocos se mostrou mais ligado na partida. O Brasil errava muitos passes no meio-campo principalmente com Ibañez, Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. Em um desses momentos, os africanos abriram o placar. Em um erro no meio-campo, Brahim Díaz achou Saibari em profundidade, o atacante ganhou de Marquinhos e Gabriel Magalhães e tocou por cima de Alisson aos 21 minutos do primeiro tempo.

O Brasil sentiu bastante o gol e os marroquinos tiveram chances de ampliar. Porém, aos 32 minutos, na primeira chegada, Vini Jr chamou a responsabilidade, passou pela marcação dos africanos, e soltou a bomba, sem chance de defesa para o goleiro Bono e deixou tudo igual.

O gol não mudou muito o cenário e Marrocos continuou melhor no jogo. A Seleção até conseguiu assustar nos acréscimos em dois lances de bola parada, mas a partida acabou indo para o intervalo com o empate.

No segundo tempo, Carlo Ancelotti mexeu e tirou Ibañez e Casemiro. Danilo e Fabinho entraram. A seleção brasileira conseguiu se estabilizar e parou de sofrer com a pressão do Marrocos. Porém, faltava criatividade. a melhor chance ocorreu logo no começo da etapa complementar com um lateral cobrado rapidamente para Igor Thiago, que finalizou em cima de Bono.

Ciente da urgência de uma melhora ofensiva, o treinador da Seleção sacou Igor Thiago e Lucas Paquetá e colocou Luiz Henrique e Matheus Cunha na partida. Aos 20 minutos, em bela trama, Raphinha por muito pouco não completou cruzamento pela esquerda.

Porém, depois da parada técnica do segundo tempo, o Brasil voltou em um ritmo menor. O Marrocos conseguiu voltar a ter a posse de bola. Ancelotti colocou o volante Danilo na partida, não atendendo os pedidos de boa parte dos torcedores que pediam Endrick na partida. Nos acréscimos, o jogador do Botafogo teve a última chance da Seleção na partida, mas finalizou em cima do goleiro Bono.